Линарес слишком силен для Ломаченко – тренер

Фредди Роуч поделился мнением о будущем бое Василия Ломаченко и Хорхе Линареса.

Фредди Роуч, который ранее тренировал Хорхе Линареса считает, что венесуэльский боксер слишком силен для украинского чемпиона по версии WBO Василия Ломаченко.

"Думаю, Линарес слишком силен для Ломаченко. Но это будет бой двух очень техничных боксеров. Выиграет тот, кто выберет лучшую тактику на поединок", – сказал Роуч в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Ранее Хорхе Линарес заявил, что считает себе фаворитом боя против Ломаченко и намерен заткнуть украинца. В свою очередь, Василий отметил, что первые раунды с Линаресом будут самыми сложными.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!