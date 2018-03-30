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Поветкин признался, что нервничает перед боем с Прайсом

Комментариев: 1
Александр Поветкин никогда ранее не выступал в подобном шоу.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
BoxingScene.com

Российский боксер Александр Поветкин признался, что нервничает перед боем с британцем Дэвидом Прайсом, который состоится 31 марта.

"Нервничаю, так как впервые участвую в таком большом турнире. Хочу показать блестящее выступление, тем более, что я буду боксировать в стране, в которой зарождался бокс.

Что касается непосредственно боя, то у Прайса мощный удар справа, но в последних поединках он был не в форме и это может повлиять на ход противостояния.

Мне необходимо использовать на ближней дистанции, не давая ему пользоваться преимуществом в габаритах.

Следующей моей целью будет Джошуа. Неважно, какие титулы у него будут. Просто я хочу драться с лучшими, а, по моему мнению, сейчас он лучший в нашем весе", - цитирует Поветкина RingTV.

Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го марта в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа перевесил Джозефа Паркера.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Дэвид Прайс
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  30.03.2018, 20:54
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петенька
Там тебя накажут дружок в твой толстенький пуканчик.
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