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Гассиев – о бое с Усиком: Мой план – это выиграть

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Мурат Гассиев поделился ожиданиями от боя с Александром Усиком.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Getty Images

Чемпион мира IBF и WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал о плане на финальный бой WBSS с Александром Усиком. 

"Нужно подготовить себя к тяжелым 12-ти раундам, подготовиться и физически, и психологически. Нужно слушать тренера и упорно работать – вот и все.

Усик чемпион мира и олимпийский чемпион, у него хорошие ноги и хорошая боксерская школа. Он много двигается. Мне нужно будет давить с первого по последний раунды, каждую секунду, каждый момент.

В первую очередь, мой план – это выиграть бой. Я буду пытаться работать по корпусу, выбрасывать джебы, хуки, апперкоты, делать лучшее, на что способен", – отметил Гассиев в комментарии YouTube каналу FightSpaceWorld.

Также российский боксер заявил, что хотел бы попробовать себя в супертяжелом весе и спрогнозировал прогноз возможного боя Уайлдера и Джошуа. 

"Я всегда мечтал драться в супертяжелом весе. Мне нравится смотреть бои Уайлдера. Я спарринговал с ним. У него очень тяжелая правая рука, по моему мнению, Уайлдер побьет Джошуа. Мне нравится его стиль, вот и все. Джошуа – великолепный боец, непобежденный. Он побил лучшего супертяжеловеса – Владимира Кличко", – подитожил Гассиев.

Напомним, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее Мурат Гассиев заявил, что не чувствует враждебности к Александру Усику.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев
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