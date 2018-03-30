Поветкин оказался легче Прайса
Александр Поветкин и Дэвид Прайс взвесились перед боем.
В Кардиффе состоялась традиционная церемония взвешивание перед боксерским поединком Александра Поветкина и Дэвида Прайса.
Весы с Поветкиным показали 103,8 килограмм, а вот Прайс оказался значительно тяжелее – 116,1 килограмм. Также боксеры провели финальную битву взглядов.
Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го марта в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.
Смотрите также промо видео боя Поветкин – Прайс.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.
Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа перевесил Джозефа Паркера.
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Русски, русски, мы все русски, да глаз узкий))))).
Какая там Майка, Какая Тайсона ?????. Мая гаварит, Саша на тюленя пахожа, туша такая же жирная, ласты кароткая)))))))