Поветкин оказался легче Прайса

Александр Поветкин и Дэвид Прайс взвесились перед боем.

В Кардиффе состоялась традиционная церемония взвешивание перед боксерским поединком Александра Поветкина и Дэвида Прайса.

Весы с Поветкиным показали 103,8 килограмм, а вот Прайс оказался значительно тяжелее – 116,1 килограмм. Также боксеры провели финальную битву взглядов.

Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го марта в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Смотрите также промо видео боя Поветкин – Прайс.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа перевесил Джозефа Паркера.

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