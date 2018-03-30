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Поветкин оказался легче Прайса

Комментариев: 2
Александр Поветкин и Дэвид Прайс взвесились перед боем.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

В Кардиффе состоялась традиционная церемония взвешивание перед боксерским поединком Александра Поветкина и Дэвида Прайса. 

Весы с Поветкиным показали 103,8 килограмм, а вот Прайс оказался значительно тяжелее – 116,1 килограмм. Также боксеры провели финальную битву взглядов. 

Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го марта в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Смотрите также промо видео боя Поветкин – Прайс

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа перевесил Джозефа Паркера.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Дэвид Прайс, взвешивание
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Комментариев (2)
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ЧукчаАленевод  (аноним)  30.03.2018, 19:13
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ЧукчаАленевод
гость (анонист) 30.03.2018, 18:43

Русски, русски, мы все русски, да глаз узкий))))).
Какая там Майка, Какая Тайсона ?????. Мая гаварит, Саша на тюленя пахожа, туша такая же жирная, ласты кароткая)))))))
гость  (аноним)  30.03.2018, 18:43
Оценка:  0
гость
Русский Витязь это второй Майк Тайсон..
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