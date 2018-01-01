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Джошуа перевесил Паркера

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Состоялась церемония взвешивания перед боем Джощуа – Паркер.
Боксеры прошли официальную церемонию взвешивания
Боксеры прошли официальную церемонию взвешивания
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Джозефом Паркером.

За день до поединка состоялась традиционная церемония взвешивания. Британец показал вес 109,8 килограмм, а его оппонент – 107,2 килограмм.

Напомним, вечер бокса Джошуа – Паркер состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс). Ранее стали известны гонорары спортсменов.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

Смотрите анонс боя Джошуа – Паркер:

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, церемония взвешивания
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