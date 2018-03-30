Валуев: Бой с Прайсом будет непростым, но Поветкин должен победить

Николай Валуев поделился ожиданиями от боя Поветкин - Прайс.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев считает, что Александр Поветкин выиграет поединок против Дэвида Прайса, хотя она и не будет простой.

"Думаю, что бой будет нелегким, но Саня должен победить. Да, Александру сейчас 38 лет, возраст расцвета у него, конечно, прошел. Но у спортсмена-профессионала все зависит от того, какой образ жизни он ведет на протяжении многих лет. Если это проходит без перерыва, взлетов и падений, без уходов в самосозерцание, без тренировок, то спортивная форма, поддерживаемая регулярно, и в 38 лет, поверьте мне, позволяет быть в очень хорошем порядке.

Саша на протяжении всей карьеры соблюдал режим, а это ведь красит любого спортсмена", - сказал Валуев в интервью Р-Спорт.

Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го марта в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Смотрите также промо видео боя Поветкин – Прайс.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.

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