Линарес: Я просто хочу заткнуть Ломаченко

Венесуэльский боксер прокомментировал предстоящий поединок с Василием Ломаченко.

Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) считает себя фаворитом боя против Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

"Абсолютно не парюсь по этому поводу. Пускай он парится. Пускай называет себя Номасченко. Я просто хочу заткнуть его. Знаю, что у меня есть преимущество. Все-таки я прирожденный легковес, а он поднимается в весе. Это ему, а не мне надо беспокоиться, готовиться, думать. А я просто подойду к поединку в отличной форме, очень серьезно подготовлюсь. И заткну его. Все просто.

Что я думаю о поединке Ломаченко против Ригондо? Тяжело сказать – я не досмотрел, уснул. Это было скучно. Правда, вины Ломаченко в этом нет. Ригондо – неудобный соперник, левша. Но преимущество в габаритах и массе сделали своё дело. Ломаченко его уничтожил. Но теперь все иначе. Теперь преимущество в габаритах не у Ломаченко. Так что ему стоит быть осторожным. Кто знает, может быть то же самое приключится теперь с ним, может теперь он проиграет "но масом".

Одно знаю точно: у нас получится отличный поединок, и болельщики будут в восторге. Это будет очень интересный бой. Согласен, у Ломаченко есть свои преимущества, а у меня есть свои. Но самое важное это то, что мы гарантированно устроим отличный поединок. Он – Номасченко? ОК. А я – Король. Для того, чтобы сохранить трон за собой, мне предстоит тяжелая подготовка. Буду работать в два раза больше, чем раньше", – приводит слова венесуэльского боксера BoxingScene.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

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