Ломаченко: Я не знаю, кто такой Паркер, не видел ни одного боя с ним

Василий Ломаченко прокомментировал два нашумевших боксерских поединка.

Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко жалеет, что бой Геннадия Головкина против Сауля Альвареса на грани срыва и признался, что ничего не знает о Джозефе Паркере, с которым скоро встретится Энтони Джошуа.

"Жаль, что этот бой не состоится, потому что было бы интересно посмотреть второе противостояние, потому что этот бой расставил бы все точки, кто из них лучше. Раз бой не состоится, то на это есть определенные причины. Я не хотел бы это комментировать. Мне, как фанату бокса, было бы интересно, если бы этот бой состоялся.

Что касается боя Джошуа - Паркер, то я не знаю, кто такой Пракер. Я не видел ни одного его боя", - сказал Ломаченко в интервью The Ring Digital.

Ранее сообщалось, что Ломаченко признался, что в поединке с Линаресом будет самым сложным.

Напомним, реванш Головкин - Альварес, запланированный на 5 мая может не состояться по причине проваленой допинг-пробы мексиканца. Бой Джошуа - Паркер пройдет уже в сцбботу 31 марта в Кардиффе.

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