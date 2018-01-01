Ломаченко: Самыми сложными в бою с Линаресом будут начальные раунды

Василий Ломаченко рассказал, что изменилось в его подготовке перед боем против Хорхе Линареса.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко рассказал, что будет самым сложным в его первом бою в среднем весе против Хорхе Линареса и о том, что изменилось в его подготовке.

"Самыми трундными в бою с Линаресом будут начальные раунды, когда мне нужно будет прочувствовать и просканировать его. Первые три-четыре раунда, пока я прочувствую его, это будут самые сложные раунды.

Подготовительный процесс поменялся, поменялись упражнения и нагрузки, мы готовимся к новой весовой категории, к новому вызову. Мне нравится это. Я люблю, когда на тренировке тяжело и у тебя нет сил возвращаться домой, это приятное чувство. Но зато, когда дело подходит к бою, то ты понимаешь, что ты сделал все, чтобы выйти в ринг", - сказал Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко рассказал о важности завоевать пояс в третьем для себя весе.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко - Линарес могут стоять три пояса.

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