Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Самыми сложными в бою с Линаресом будут начальные раунды

Комментариев: 0
Василий Ломаченко рассказал, что изменилось в его подготовке перед боем против Хорхе Линареса.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко рассказал, что будет самым сложным в его первом бою в среднем весе против Хорхе Линареса и о том, что изменилось в его подготовке.

"Самыми трундными в бою с Линаресом будут начальные раунды, когда мне нужно будет прочувствовать и просканировать его. Первые три-четыре раунда, пока я прочувствую его, это будут самые сложные раунды.

Подготовительный процесс поменялся, поменялись упражнения и нагрузки, мы готовимся к новой весовой категории, к новому вызову. Мне нравится это. Я люблю, когда на тренировке тяжело и у тебя нет сил возвращаться домой, это приятное чувство. Но зато, когда дело подходит к бою, то ты понимаешь, что ты сделал все, чтобы выйти в ринг", - сказал Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко рассказал о важности завоевать пояс в третьем для себя весе.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко - Линарес могут стоять три пояса.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь