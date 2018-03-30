Поветкин: Надеюсь, что победа над Прайсом приблизит меня к бою с Джошуа

Российский боксер поделился планами на будущее.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин подчеркнул необходимость организации боя с чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBA британцем Энтони Джошуа.

"Мне для повышения узнаваемости в Великобритании надо драться с Джошуа. Я надеюсь, что победа над Прайсом приблизит меня к бою с Энтони и позволит заявить о себе перед английскими поклонниками бокса.

Но прежде надо взять верх над Дэвидом. Для этого я постараюсь быть на расстоянии – такая тактика не только должна понравиться зрителям, но и, думаю, окажется путем к победе", – цитирует Поветкин Boxing News.

Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го марта в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Смотрите также промо видео боя Поветкин – Прайс.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!