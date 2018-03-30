Переключиться на мобильную версию

Поветкин: Надеюсь, что победа над Прайсом приблизит меня к бою с Джошуа

Комментариев: 2
Российский боксер поделился планами на будущее.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
ringside24.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин подчеркнул необходимость организации боя с чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBA британцем Энтони Джошуа.

"Мне для повышения узнаваемости в Великобритании надо драться с Джошуа. Я надеюсь, что победа над Прайсом приблизит меня к бою с Энтони и позволит заявить о себе перед английскими поклонниками бокса.

Но прежде надо взять верх над Дэвидом. Для этого я постараюсь быть на расстоянии – такая тактика не только должна понравиться зрителям, но и, думаю, окажется путем к победе", – цитирует Поветкин Boxing News.

Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го марта в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Смотрите также промо видео боя Поветкин – Прайс

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Александр Поветкин, Энтони Джошуа, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
петенька  (аноним)  30.03.2018, 13:24
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
5,45  (аноним)  30.03.2018, 13:04
Оценка:  +3
5,45
Болеем за Прайса, родные. Патриарх Кирилл Саше не поможет))))). Мантры тибецких лам безсильны)))).Надеюсь Господь поможет Прайсу язычника одолеть))))). Вынесут кацапета с ринга, да вперед лаптями, да на койку госпитальную, да с многочисленными переломами)))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь