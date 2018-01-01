Джошуа – Паркер: анонс боя

В Кардиффе пройдет объединительный бой в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Последний день марта подарит нам самое интригующее и интересное боксерское противостояние месяца – в Кардиффе встретятся супертяжеловесы Энтони Джошуа и Джозеф Паркер.

Широкой украинской публике британец Энтони Джошуа стал известен благодаря поединку с Владимир Кличко и его победе над украинцем. В том бою талантливый британец к своему чемпионскому титулу по версии IBF добавил титулы WBA Super и IBO.

Многие британца называют будущим супертяжелого веса и считают символичным, что именно после победы над многолетним лидером дивизиона Владимиром Кличко, Энтони Джошуа станет королем бокса.

За плечами Джошуа успешная любительская карьера, где главным достижением стало золото Олимпийских игр, а также на данный момент безупречная карьера в профи с 20 досрочными победами в 20 боях.

До поединка с Кличко некоторые сомневались, что Джошуа уже созрел для больших побед, но нокаутировав Владимира Кличко в памятном зрелищном поединке, Энтони доказал, что способен побеждать топовых супертяжей.

Тут есть и другая сторона медали – лишь бы Джошуа не почувствовал себя непобедимым и не поплатился за это. В своем последнем бою в октябре у Джошуа возникли некоторые трудности в, казалось, рядовой защите поясов против Карлоса Такама, вышедшего на замену Кубрату Пулева. Правда, все равно, африканец был остановлен досрочно в 10-м раунде, хотя критики за тот бой Джошуа досталось немало.

Энтони Джошуа – мощный физически с хорошей техникой и сильным нокаутирующим ударом. Но если он будет в грядущем бою полагаться лишь на свою мощь, то его ждут серьезные неприятности.

26-летний Паркер владеет титулом WBO, который он уже дважды отстаивал. Крайний раз это было в сентябре в Манчестере, когда новозеландец в двенадцати раундах перебил Хьюи Фьюри. Вероятно, это самый недооцененный чемпион дивизиона, ведь Джозеф очень быстрый с хорошей работой ног и передвижением на ринге.

Есть мнение, что Паркеру пока не довелось показать весь свой талант и он заготовил немало сюрпризов для Джошуа. Точно можно не сомневаться, что новозеландец подойдет к поединку в своей лучшей форме и сделает все для победы. И необходимые качества для этого у него есть.

Если бы не одно смущающее "но". Бой будет в Великобритании, шоу организовано под Энтони Джошуа и есть вероятность, что судьи будут благосклонны в его сторону. Поэтому в случае 12-раундового поединка, рефери в конце может поднять руку хозяина ринга.

Паркер непобедимый, но досрочно он выиграл 18 из 24 боев, что не позволяет говорить о сильном ударе. Да, у него крепкий подбородок и он быстрый, поэтому Джошуа будет сложно его отправить на канвас, но в свою очередь и у Паркера немного шансов завершить бой досрочно. Поэтому многие букмекеры и специалисты и отдают безоговорочное преимущество Энтони Джошуа.

В любом случае, бой будет интересным и есть ощущение, что Паркер создаст очень много сложностей и неприятностей Джошуа.

В столице Уэльса Кардиффе на переполненном "Principality Stadium" более 70 тысяч зрителей станут свидетелями бескомпромиссного поединка по итогам которого кто-то один покинет ринг с титулами IBF, WBA, WBO и IBO на своих плечах, собрав, таким образом, все пояса, которым владел Владимир Кличко до поединка с Тайсоном Фьюри. А дальше – цель Деонтей Уайлдер с его поясом WBC, но это будет уже после 31 марта. Сейчас мысли двух боксеров лишь друг о друге.

Смотри анонс боя Джошуа - Паркер от iSport.ua:

Ранее сообщалось. что Энтони Джошуа и Джозеф Паркер провели открытые тренировки накануне совместного поединка.

Напомним, бой Джошуа – Паркер состоится 31 марта в Кардиффе на стадионе Миллениум. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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