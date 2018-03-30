Ломаченко и Усик вышли в число лучших боксеров мира по версии немецкого сайта

Портал sport1.de состав свой рейтинг лучших боксеров мира.

Украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик попали в число 15 лучших боксеров мира по версии немецкого сайта sport1.de.

Накануне поединка Энтони Джошуа и Джозефа Паркера 31 марта в Кардиффе, портал составил рейтинг лучших боксеров мира, включив обоих соперников в топ-15.

Александр Усик занял 14-е место в рейтинга, а Василий Ломаченко – третий, пропустив вперед Теренса Кроуфорда и Геннадия Головкина.

1. Геннадий Головкин

2. Теренс Кроуфорд

3. Василий Ломаченко

4. Сауль Альварес

5. Майки Гарсия

6. Срисакет Сор Рунгвисаи

7. Энтони Джошуа

8. Наоя Иноуэ

9. Кит Турман

10. Эррол Спенс

11. Сергей Ковалев

12. Деонтей Уайлдер

13. Гильермо Ригондо

14. Александр Усик

15. Джозеф Паркер

Смотри анонс боя Джошуа - Паркер от iSport.ua:

Ранее сообщалось. что Энтони Джошуа и Джозеф Паркер провели открытые тренировки накануне совместного поединка.

Напомним, бой Джошуа – Паркер состоится 31 марта в Кардиффе на стадионе Миллениум. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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