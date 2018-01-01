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Мейвезер: Дер*мо случается, но бой Головкин – Альварес должен состояться

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Бывший боксер поделился мнением о допинг-скандале, связанным с мексиканцем.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Американец Флойд Мейвезер прокомментировал проваленный допинг-тест мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО) перед вторым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

"Я думаю, дер*мо случается... Это безумие... Я на самом деле не могу сказать ничего плохого о Triple G или о "Канело"... Я думаю, что бой все равно должен состояться... Ладно, так скажите, что он круто попался. С этого момента и до самого боя у него должны быть случайные проверки крови и мочи, а затем они должны драться", – отметил Мейвезер в интервью Youtube-каналу Fighthipe.com.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко готов заменить Альвареса в бою с Геннадием Головкиным, если мексиканца отстранят от поединка. Эксперт телеканала ESPN рассказал об уверенности в отмене боя Головкин – Альварес и допустил, что дисквалификация мексиканца может составить шесть месяцев. NSAC назначила слушание по делу Альвареса на 18 апреля.

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Теги: Флойд Мейвезер, Сауль Альварес, Геннадий Головкин, бокс
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