Поветкин - Прайс: анонс боя

Александр Поветкин и Дэвид Прайс продут бой 31 марта в Кардиффе.

Грядущие выходные подарят нам два интересных противостояния в супертяжелом весе – главное из них в Кардиффе, где в главном бою шоу состоится объединительный бой Энтони Джошуа и Джозефа Паркера.

Второй бой – там же в андеркарте боя Джошуа – Паркер – встреча российского боксера Александра Поветкина и британца Дэвида Прайса.

38-летний Александр Поветкин (33-1, 23 КО) в этом поединке будет защищать свои пояса интерконтинентального чемпиона WBA и интернационального чемпиона WBO в супертяжелом весе, а также статус официального претендента на титул WBA, который пока владеет Энтони Джошуа, но может и потерять его спустя некоторое время того же вечера.

Поветкин за последние года дважды подходил впритык к чемпионскому бою, но оба раза истории в допингом ему мешали на ринге доказать свои притязания на титульный бой. Сейчас бой с Прайсом многими рассматривается как реклама к их будущему противостоянию с Энтони Джошуа, поэтому россиянину нужно побеждать как можно ярче.

Соперник Поветкина - 34-летний Дэвид Прайс, некогда считался топ-проспектом, но начал проигрывать и падать. Несколько досрочных поражений еще на подходе к боям за мировые титулы отпросили Прайса далеко от вершины и этот бой с Поветкиным для него как неожиданный шанс – сенсационная победа позволит ему выйти на денежный чемпионский поединок.

Последнее поражение британца произошло в феврале прошлого года в поединке с Критианом Хаммером, который потом был остановлен "Русским витязем". С тех пор Прайс провел лишь один 6-раундовый бой против откровенного лузера с отрицательным рекордом, впрочем, его ливерпулец не сумел финишировать.

Наверное, единственное преимущество Прайса – это его рост. Он на 15 сантиметров выше Поветкина (203 см против 188 см), а Александр всегда испытывал трудности с высокими соперниками, с тем, как лучше подходить на ближнюю дистанцию, прорываться на свой бокс.

Сейчас Поветкину надо красиво победить Прайса, однако нужно всегда помнить, что это бокс, это супертяжелый вес, где все может решить один удар. Ведь в случае поражения о чемпионском бое, пожалуй, нужно забыть.

Сумеет ли Поветкин хорошо подготовится и сделать "домашнюю работу", чтобы быстро найти ключи к сопернику, или британец доставит ему неприятности? Посмотрим уже 31 марта.

Смотрите дуэль взглядов Поветкина и Прайса:

Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го мая в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Смотрите также промо видео боя Поветкин – Прайс.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.

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Виталий Володько, iSport.ua