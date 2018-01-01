Победитель боя Джейкобс – Сулецки может встретиться с Головкиным

Американский боксер в случае победы может во второй раз встретится с казахстанским чемпионом.

На арене Barclays Center в Бруклине 28 апреля пройдет вечер бокса, в главном событии которого сойдутся экс-чемпион мира в среднем весе американец Дэниел Джейкобс и поляк Мацей Сулецки.

Согласно постановлению Всемирной боксерской ассоциации (WBA), бой получит статус элиминатора, сообщает BoxingScene.

Его победитель станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA, которым на данный момент владеет Геннадий Головкин. Напомним, ранее казахстанец уже проводил бой с Джейкобсом и одержал сложную победу.

"Благодарен WBA за такую возможность. Это дает мне еще большую мотивацию перед боем 28 апреля. Чувствую, что победил Головкина в первом поединке, и не скрывал, что хотел реванша. Теперь ему от меня не скрыться", – сказал американец.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, IBF, WBC и IBO Геннадий Головкин и Сауль Альварес должны провести реванш 5 мая, однако бой под угрозой отмены из-за проваленой допинг-пробы мексиканца.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!