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Стала известна новая дата боя Кроуфорд – Хорн

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Бой между американцем и австралийцем пройдет в Лас-Вегасе.
Теренс Кройфорд
Теренс Кройфорд
Getty Images

Поединок бывшего абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда и чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе австралийца Джеффа Хорна состоится 9 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Новая дата боя подтверждена официально.

Напомним, изначально боксеры должны были встретиться 14 апреля, но Кроуфорд получил травму руки.

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Теги: Теренс Кроуфорд, Джефф Хорн, дата, бой, бокс
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