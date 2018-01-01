Стала известна новая дата боя Кроуфорд – Хорн
Бой между американцем и австралийцем пройдет в Лас-Вегасе.
Поединок бывшего абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда и чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе австралийца Джеффа Хорна состоится 9 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Новая дата боя подтверждена официально.
Напомним, изначально боксеры должны были встретиться 14 апреля, но Кроуфорд получил травму руки.
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