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Президент WBA объяснил, почему следующим соперником Джошуа должен стать Поветкин

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Президент WBA считает, что бой между Энтони Джошуа и Александром Поветкиним должен быть интересным.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
vsenabox.ru

Президент WBA Гилберто Мендоса считает, что после поединка с Джозефом Паркером, Энтони Джошуа обязан встретится с Александром Поветкиным.

"Полагаю, что бой Джошуа – Поветкин должен быть следующим. Вы должны понимать, что Джошуа – настоящая величина в нашем спорте и мы должны думать об объединительных поединках, но в целом, его следующим соперником должен быть Поветкин. Мы чувствуем, что это будет хорошее противостояние.

Всегда есть какие-то обстоятельства и следовать нужно шаг за шагом. Но Поветкин уже оценивается как претендент, а его стиль и стиль Энтони, сделают подобную встречу интересной", – приводит слова Мендосы ресурс Sky Sports.

Напомним, что в своем следующем поединке Джошуа встретится с Джозефом Паркером. В андеркарде сойдутся Александр Поветкин и Дэвид Прайс. Масштабный вечер бокса запланирован на 31-е марта и состоится в Кардиффе.

Смотрите анонс боя Джошуа – Паркер от iSport.ua:

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

Ранее Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа встретится с Александром Поветкиным.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Поветкин, WBA
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