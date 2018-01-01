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Хирн: В этом году Джошуа должен провести бой против Поветкина

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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн анонсировал бой своего подопечного против россиянина Александра Поветкина.

"В этом году Энтони должен провести бой против Поветкина. Вопрос лишь в деньгах. Но мы можем заработать много, если проведем поединок в Великобритании", – цитирует Хирна ресурс Sky Sports.

Напомним, что Энтони Джошуа свой следующий поединок проведет против Джозефа Паркера 31-го марта в Кардиффе. В андеркарде сойдутся Александр Поветкин и Дэвид Прайс.

К вашему вниманию дуэли взглядов перед боями Джошуа – Паркер, а также Поветкин – Прайс.

Смотри анонс боя Джошуа – Паркер от iSport.ua:

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Эдди Хирн, Александр Поветкин
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