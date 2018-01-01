Хирн: В этом году Джошуа должен провести бой против Поветкина

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн анонсировал бой своего подопечного против россиянина Александра Поветкина.

"В этом году Энтони должен провести бой против Поветкина. Вопрос лишь в деньгах. Но мы можем заработать много, если проведем поединок в Великобритании", – цитирует Хирна ресурс Sky Sports.

Напомним, что Энтони Джошуа свой следующий поединок проведет против Джозефа Паркера 31-го марта в Кардиффе. В андеркарде сойдутся Александр Поветкин и Дэвид Прайс.

К вашему вниманию дуэли взглядов перед боями Джошуа – Паркер, а также Поветкин – Прайс.

Смотри анонс боя Джошуа – Паркер от iSport.ua:

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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