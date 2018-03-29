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NSAC назначила слушание по делу Альвареса на 18 апреля

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Атлетическая комиссия заняла жесткую позицию относительно допинга у Канело.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
BoxingScene.com

Глава Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт заявил, что подал жалобу против Сауля Альвареса и назначил слушание на 18 апреля – за две с половиной недели до предполагаемого боя.

"После проведенного расследования я принял решение подать жалобу против Сауля Альвареса и назначить дисциплинарное слушание на 18 апреля", - объявил Беннетт.

Непосредственно в тексте жалобы NSAC написано следующее: "Употребление Альваресом кленбутерола, намерено или нет, является нарушением анти-допингового законодательства".

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко готов заменить Альвареса в бою с Геннадием Головкиным, если мексиканца отстранят от поединка. Эксперт телеканала ESPN рассказал об уверенности в отмене боя Головкин - Альварес и допустил, что дисквалификация мексиканца может составить шесть месяцев.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, реванш, бокс
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