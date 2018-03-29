Экс-тренер Кличко: Я недооценивал способность Поветкина держать удар

Джеймс Али Башир вспомнил о бое Владимира Кличко с Александром Поветкиным.

Бывший тренер Владимира Кличко, Джеймс Али Башир, вспомнил о поединке украинца с Александром Поветкиным в 2013 году, отметив стойкость российского боксера.

“Должен сказать, что я недооценивал способность Поветкина держать удар. Владимир Кличко бил его своими лучшими ударами и в висок, и в подбородок - Поветкин падал, но поднимался и продолжал драться.

Вы говорите мне, что Владимир не старался его нокаутировать? Посмотрите, какие удары наносил Владимир в том бою, и скажите, что он не старался нокаутировать Поветкина. Нет, это неправда“, - сказал Джеймс Али Башир.

Напомним, Поветкин 31-го мая в Кардиффе проведет бой с Дэвидом Прайсом. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Смотрите также промо видео боя Поветкин – Прайс.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.

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