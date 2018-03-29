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Поветкин - Прайс: видео дуэли взглядов

Комментариев: 2
Александр Поветкин и Дэвид Прайс сошлись в традиционной дуэли взглядов.
Дэвид Прайс - Александр Поветкин
Дэвид Прайс - Александр Поветкин
BoxingScene.com

Российский боксер Александр Поветкин и британец Дэвид Прайс сошлись в традиционной дуэли взглядов после финальной пресс-конференции, посвященной их субботнему поединку в Кардиффе.

На кону поединка будут пояса интерконтинентального чемпиона WBA и интернационального чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го мая в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Смотрите также промо видео боя Поветкин – Прайс

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.

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Теги: Александр Поветкин, Дэвид Прайс, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.03.2018, 19:36
Оценка:  0
гость
Поветкин их всех задрочит . в этом весе ему нет равных..
эксперт  (аноним)  29.03.2018, 19:31
Оценка:  0
эксперт
Жирного пельменеголова Сашку "Ослиную задницу" Поветкина будет гонять по рингу коварный англосакс на потеху британских лордов! На это стоит посмотреть...ахахахаахах
гость  (аноним)  29.03.2018, 19:06
Оценка:  0
гость
Поветкин его сразу опустил и досрочно задрачил, технический нокаут!
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