Поветкин - Прайс: видео дуэли взглядов
Александр Поветкин и Дэвид Прайс сошлись в традиционной дуэли взглядов.
Российский боксер Александр Поветкин и британец Дэвид Прайс сошлись в традиционной дуэли взглядов после финальной пресс-конференции, посвященной их субботнему поединку в Кардиффе.
На кону поединка будут пояса интерконтинентального чемпиона WBA и интернационального чемпиона WBO в супертяжелом весе.
Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го мая в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.
Смотрите также промо видео боя Поветкин – Прайс.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.
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