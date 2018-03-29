Переключиться на мобильную версию

Уайлдер получил предложение на бой с Уайтом в июне

Комментариев: 1
Промоутер британца Диллиана Уайта рассказал об отправленном предложении.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер получил предложение бороться с Диллианом Уайтом в июне. Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн.

"Мы сделали предложение Уайлдеру, но ответа еще не получили. Предложение действительно хорошее для Уайлдера с финансовой точки зрения. Я подозреваю, что предложение в два раза превышает самый высокий платеж, который он когда-либо получал.

Бой с Уайтом не исключает боя с Джошуа, который может состояться в октябре. Уайлдер может заработать хорошие деньги в то же время получить еще большее признание в Великобритании, хотя я не знаю, каковы его планы на ближайшие месяцы", - отметил Уайт.

Ранее сообщалось, что Уайлдер свой следующий бой проведет против Бризила. При этом американец заявил, что его задолбало, что он должен что-то делать для боя с Джошуа.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Деонтей Уайлдер, бокс, Эдди Хирн, Диллиан Уайт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  29.03.2018, 19:09
Оценка:  0
гость
Уолдер зассыт как сраный Кот..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь