Уайлдер получил предложение на бой с Уайтом в июне

Промоутер британца Диллиана Уайта рассказал об отправленном предложении.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер получил предложение бороться с Диллианом Уайтом в июне. Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн.

"Мы сделали предложение Уайлдеру, но ответа еще не получили. Предложение действительно хорошее для Уайлдера с финансовой точки зрения. Я подозреваю, что предложение в два раза превышает самый высокий платеж, который он когда-либо получал.

Бой с Уайтом не исключает боя с Джошуа, который может состояться в октябре. Уайлдер может заработать хорошие деньги в то же время получить еще большее признание в Великобритании, хотя я не знаю, каковы его планы на ближайшие месяцы", - отметил Уайт.

Ранее сообщалось, что Уайлдер свой следующий бой проведет против Бризила. При этом американец заявил, что его задолбало, что он должен что-то делать для боя с Джошуа.

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