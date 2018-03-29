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Роналду пообещал посетить бой Ломаченко - Линарес

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Эгис Климас сообщил о договоренности с Криштиану роналду приехать на бой украинца Василия Ломаченко.
Эгис Климас (слева) и Криштиану Роналду
Эгис Климас (слева) и Криштиану Роналду
instagram.com/klimasmanagement

Менеджер чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко Эгис Климас сообщил в своем Instagram о договоренности со звездным футболистом мадридского Реала Криштиану Роналду приехать на поединок украинца против Хорхе Линареса.

"Увидимся 12 мая в Нью-Йорке на Madison Square Garden", - написал Климас под фото с рукопожатием Роналду.

Скорее всего, Роналду было просто неудобно отказывать Эгису Климасу, который ранее подарил португальцу боксерские перчатки Ломаченко.

Дело в том, что бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке, а уже на следующий день Реал Мадрид проведет домашний поединок против Сельты в рамках чемпионата Испании. Учитывая разницу во времени и длительный перелет, вряд ли Роналду захочет посмотреть как боксируют два малоизвестных ему спортсмена, в ущерб своей команде.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко - Линарес могут стоять три пояса.

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Теги: Криштиану Роналду, Василий Ломаченко, Эгис Климас, бокс
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