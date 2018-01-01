Головкин и Альварес понесут крупные потери, если реванш отменят

Финансовые потери Геннадия Головкина и Сауля Альвареса исчиляются миллионвами.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, IBF, WBC и IBO Геннадий Головкин и Сауль Альварес должны провести реванш 5 мая, однако бой под угрозой отмены из-за проваленой допинг-пробы мексиканца.

Пока Альварес временно отстранен от боев Атлетической комиссией штата Невады, а окончательный вердикт вынесут 10 апреля, тогда же и станет известна судьба реванша с Головкиным.

В СМИ уже появилась информация о том, что рекламную кампанию поединка остановили, а организаторы начали запускать процесс возврата билетов.

Тем временем в Forbes пдсчитали, какими будут потери самих боксеров в случае отмены поединка.

В первом бою, завершившимся вничью, мексиканец получил гарантированный гонорар в 5 миллионов, Головкин в свою очередь заработал только 3, однако в этих суммах не учтены дополнительные пункты сделок, согласно которым заработок боксера мог быть гораздо выше.

По информации издания, около 1,3 миллиона было заплачено за покупку платных трансляций, а доход от продажи билетов составил 27,06 миллиона долларов и стал третьим в истории бокса.

Очевидно, что отмена такого выгодного поединка не на руку на Альваресу ни Головкину, но решение уже не зависит от них.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко готов заменить Альвареса в бою с Геннадием Головкиным, если мексиканца отстранят от поединка. Эксперт телеканала ESPN рассказал об уверенности в отмене боя Головкин - Альварес и допустил, что дисквалификация мексиканца может составить шесть месяцев.

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