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Деревянченко готов стать заменой Альваресу в бою с Головкиным

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Если Канело отстранят от поединка с Головкиным, то его может заменить укранец Сергей Деревянченко.
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
BoxingScene.com

Претендент на титул IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко готов выйти в бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, если Сауля Альвареся отсранят от боя из-за проваленой допинг-пробы. Об этом заявил менеджер украинца Кит Коннолли.

"Сергей готов и хочет боксировать с Головкиным, если его поединок с Альваресом сорвется. Сергей - единственный официальный претендент на титул Головкина, который сейчас не занят. У Джермелла Чарло на 21 апреля запланирован бой с Уго Сентено, а Деметриус Андраде - претендент на титул Сондерса, а не Головкина. Кроме того, он очень осторожный боец и никому не интересен. А вот бой между Головкиным и Деревянченко был бы очень зрелищным", - цитирует Коннолли BoxingScene.

Напомним, реванш Головкин - Альварес запланирован на 5 мая.

Ранее эксперт ESPN выделял Деревянченко, как одного из претендентов на бой с Головкиным вместо Альвареса. Кроме того, сам Деревянченко заявил, что не боится выходить в ринг против Головкина.

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Теги: Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко, Сауль Альварес, бокс, реванш
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