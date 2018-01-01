Джошуа: В бою с Паркером буду защищать свой трон

Энтони Джошуа сохраняет менталитет претендента и ждет очередного вызова.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа признался, что не имеет парава расслабляться и рассказал в какой форме подходит к бою против обладателя титула WBO Джозева Паркера.

"Я считаю, что лучше сохранят менталитет претендента. У себя в голове я все еще претендент. Порой я стараюсь делать так, чтобы меня не часто видели с поясами.

Я очень жду следующего боя - против Паркера. Со мной многие хотят драться и поэтому я не имею права расслабиться и закинуть ноги кверху. В этом бою я выйду защищать свой трон.

Что касается физической формы, то я всегда пытался подготовить себя как можно лучше. и я верю в свои способности. я сфокусирован на победе", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Смотри анонс боя Джошуа - Паркер от iSport.ua:

Ранее сообщалось. что Энтони Джошуа и Джозеф Паркер провели открытые тренировки накануне совместного поединка.

Напомним, бой Джошуа – Паркер состоится 31 марта в Кардиффе на стадионе Миллениум. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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