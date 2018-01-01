Уайлдер: Задолбало, что я все время что-то должен сделать ради боя с Джошуа

Американский боксер – об отказе посетить грядущий бой между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, почему не станет посещать объединительный бой Энтони Джошуа – Джозеф Паркер.

"У меня было соглашение с телеканалом Sky Sports. Я сказал им: "У меня только одно условие. Мне разрешат после поединка (Джошуа – Паркер) подняться в ринг и бросить вызов победителю". Они заявили, что никаких проблем с этим не возникнет. Но потом в дело включились Джошуа и Хирн. Похоже, они не заинтересованы в раскрутке боя. Я даже слышал, что они и вовсе отказались от идеи поединка. Да и вообще, меня задолбало – все время я что-то должен сделать, а они вообще ничего никому не должны.

У меня за спиной команда. Мы посовещались и приняли решение, что я никуда не отправлюсь, если мне не дадут никаких гарантий. В конце концов, я – чемпион мира. Я не обязан преследовать другого чемпиона, чтобы получить объединительный бой. Мы сконцентрируемся на своих задачах. Набьем рекорд 50-0. Посмотрим, что произойдет. Мне надоело, что Хирн пытается подсунуть мне этого Диллиана Уайта. Теперь я буду ставить условия. Пускай Джошуа сперва встретится с Луисом Ортисом и побьет того. Или пускай пропишут в контракте, что после боя с Уайтом я гарантированно получу бой с Джошуа", – приводит слова американца BoxingTalk.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн обвинил Деонтея Уайлдера во лжи.

Напомним, вечер бокса Джошуа – Паркер состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс). Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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