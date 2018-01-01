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Альваресу грозит годовая дисквалификация – LA Times

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Вероятнее всего, повторный бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным не состоится.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Сауль Альварес, проваливший допинг-пробу в начале марта, может получить годовую дисквалификацию от Спортивной комиссии штата Невада. Об этом сообщает Los Angeles Times.

В допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля было обнаружено запрещенное вещество кленбутерол. Сам спортсмен объяснил это тем, что ел мясо, в котором было это вещество, используемое в прикорме домашнего скота.

Правила четко прописывают наказание за положительный результат допинг-пробы на ряд препаратов, среди которых и кленбутерол, – годовое отстранение от соревнований. При этом у атлетической комиссии есть право учесть особые обстоятельства (в случае с Канело – малое количество вещества в пробах и доводы о непреднамеренном попадании кленбутерола в организм) и сократить срок отстранения до полугода.

Напомним, мексиканского боксера временно отстранили от боев.

Эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль, в свою очередь, предположил, что Канело могут дисквалифицировать лишь на 6 месяцев.

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Теги: Сауль Альварес, бокс, допинг, дисквалификация
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