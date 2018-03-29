Переключиться на мобильную версию

Джошуа – Паркер: видео анонс боя

Комментариев: 1
В Кардиффе пройдет объединительный бой между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.
Видео анонс боя Джошуа – Паркер
Видео анонс боя Джошуа – Паркер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Джозефом Паркером.

Вашему вниманию видео анонс поединка Джошуа – Паркер от редактора iSport.ua Виталия Володько:

Напомним, вечер бокса Джошуа – Паркер состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс). Ранее стали известны гонорары спортсменов.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Энтони Джошуа, бой, Джозеф Паркер, видео, анонс боя
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  29.03.2018, 11:45
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь