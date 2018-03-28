Переключиться на мобильную версию

Гассиев: Я не испытываю враждебности к Усику

Комментариев: 0
Мурат Гассиев рассказал о подготовке к финальному бою WBSS против Александра Усика.
Мурат Гассиев рассказал о подготовке к финальному бою WBSS против Александра Усика.
Мурат Гассиев рассказал о подготовке к финальному бою WBSS против Александра Усика.
facebook.com/pg/WBSuperSeries

Чемпион мира IBF и WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал о подготовке к финалу Всемирной боксерской суперсерии, а также заявил, что не испытывает враждебности к Александру Усику. 

"Подготовка проходит хорошо, мы 3 недели назад начали тренировки и готовы к бою. Мне нравится в Биг-Бэр, это лучшее место для тренировок, у нас отличная команда, и я счастлив находится здесь.
Я не испытываю к Усику враждебности. Мы бойцы, спортсмены, и просто должны делать свою работу. Вот и все.

Сильные и слабые стороны Усика? Я не могу предвидеть будущее, и только ринг покажет, как все пройдет и чем закончится. Я готов ко всему", – сказал Гассиев в комментарии YouTube каналу Garneksports.

Ранее тренер Гассиева Абель Санчес заявил, что если Усик будет драться, как с Бриедисом, то финальная ночь для украинца будет короткой. 

Напомним, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Мурат Гассиев, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь