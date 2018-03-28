Гассиев: Я не испытываю враждебности к Усику

Мурат Гассиев рассказал о подготовке к финальному бою WBSS против Александра Усика.

Чемпион мира IBF и WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал о подготовке к финалу Всемирной боксерской суперсерии, а также заявил, что не испытывает враждебности к Александру Усику.

"Подготовка проходит хорошо, мы 3 недели назад начали тренировки и готовы к бою. Мне нравится в Биг-Бэр, это лучшее место для тренировок, у нас отличная команда, и я счастлив находится здесь.

Я не испытываю к Усику враждебности. Мы бойцы, спортсмены, и просто должны делать свою работу. Вот и все.

Сильные и слабые стороны Усика? Я не могу предвидеть будущее, и только ринг покажет, как все пройдет и чем закончится. Я готов ко всему", – сказал Гассиев в комментарии YouTube каналу Garneksports.

Ранее тренер Гассиева Абель Санчес заявил, что если Усик будет драться, как с Бриедисом, то финальная ночь для украинца будет короткой.

Напомним, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

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