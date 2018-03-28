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Джошуа: Паркер не умеет контратаковать, потушу его в восьмом или девятом раунде

Комментариев: 2
Энтони Джошуа уверен в своей победе над Джозефом Паркером.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион IBF, WBA и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о уязвимом месте Джозефа Паркера, а также заявил, что для победы ему хватит 8-9 раундов.

"Разница в том, что я умею контратаковать. Не видел, чтобы Паркер контратаковал кого-то. Я накажу его, когда он попытается меня ударить, когда он только подумает об ударе. Я его сломаю. Если все пойдет по плану, я потушу Паркера в восьмом или девятом раунде", – приводит слова Джошуа ресурс BoxingScene.

Ранее Джозеф Паркер заявил, что вернется в Новую Зеландию с титулами чемпиона мира. Также боксер готовит сюрпризы для Энтони Джошуа.

К вашему вниманию дуэль взглядов Джошуа – Паркер.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер
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Комментариев (2)
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эксперт  (аноним)  28.03.2018, 21:41
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эксперт
Ждём в андеркарте кардебалет от российской балярины Сашки "Ослиная задница" Поветкина! Жирного потного российского пельменеголова из великой сверхдержавы будет гонять по рингу коварный англосакс -это будет что-то! Посмеёмся всем миром!)))
гость  (аноним)  28.03.2018, 21:26
Оценка:  0
гость
Может еще сам ляжешь.
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