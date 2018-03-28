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Тренер Гассиева: Если Усик будет боксировать, как с Бриедисом, то для него это будет короткая ночь

Комментариев: 2
Тренер Мурата Гассиева поделился ожиданиями от финала Всемирной боксерской суперсерии.
Абель Санчес
Абель Санчес
Getty Images

Тренер чемпиона IBF и WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес считает, что если Александр Усик будет боксировать против его подопечного, как против Майриса Бриедиса, то для украинца финал WBSS закончиться быстро. 

"Это отличный бой. Два лучших тяжеловеса мира – панчер против темповика. Бой Усика и Гассиева похож на битву Хаглера и Леонарда.
Бой Усика с Бриедисом? Я не думаю, что Бриедис представлял опасность для него, поэтому он отбоксировал с ним так. Это не его стиль. Я видел, как Усик больше боксирует, лучше двигается, работает на дальней дистанции.

Если Усик в бою с Гассиевым в ринге будет действовать так же, как и в поединке с Бриедисом, то для него это будет короткая ночь. Но я не думаю, что он будет сражаться с нами таким образом", – приводит слова Абеля Санчеса ресурс BoxingScene.

Напомним, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Абель Санчес, WBSS
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Комментариев (2)
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5,45  (аноним)  28.03.2018, 19:52
Оценка:  0
5,45
А может быть наоборот. Челюсть он сломает чебуреку нерусскому)))).
гость  (аноним)  28.03.2018, 19:14
Оценка:  0
гость
Вусик обосрался капитально. вывели его на чистую воду как Воффку. а ночь действительно для него будет короткая..
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