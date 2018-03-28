Хирн: Все что говорит Уайлдер – фигня

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Деонтей Уайлдер не собирается посещать бой Энтони Джошуа и Джозефа Паркера.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что Деонтей Уайлдер на самом деле не собирается биться против его клиента, а всего лишь пиарится за счет имени британца.

"Вы хотите услышать мое мнение об этом чудике? О парне, который якобы так сильно хочет драться с Джошуа, но предпочел остаться дома и не присутствовать на поединке между Джошуа и Паркером? Это шутка такая? Вся мировая спортивная пресса будет присутствовать в Кардиффе. Будет Диллиан Уайт. Будет Энтони Джошуа. Прекрасный шанс раскрутить предстоящее событие, вывести его на космический уровень. А он предпочел не поднимать жопу с дивана.

Все что он говорит, это все полная фигня. Уайлдер просто использует имя Джошуа для раскрутки своих местечковых поединков. Все то, что говорит Уайлдер — полная фигня. Не рассказывай больше мне о том, как сильно ты хочешь боя с Джошуа. Мы все равно заберем твой титул. Если не Джошуа, то это сделает Уайт

Повторюсь, мы предложим Уайлдеру улучшенные условия за бой в Великобритании против Уайта. Если он снова откажется, будет просто смешно", – приводит слова Хирна ресурс BoxingNews24.

Напомним, что бой Джошуа и Паркера состоится 31-го марта в Кардиффе. Ранее новозеландский боксер заявил, что вернется домой после боя с чемпионскими титулами.

Также к вашему вниманию дуэль взглядов Джошуа – Паркер.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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