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Далакян может провести первую защиту титула в Киеве

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Артем Далакян скоро подпишет контракт на очередной бой.
Артем Далакян
Артем Далакян
BoxingScene.com

Украинский чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян проведет первую защиту титула.

Как сообщает Luckypunch.net, соперником укаринца станет таец Сирачи Таийен, который был назначен сразу после победы Далакяна.

Украинский чемпион подпишет контракт в ближайшее время, а бой, с большой вероятностью, состоится в Киеве.

Ранее сообщалось, что Далакяну поступают предложения проводить объединительные бои.

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Теги: Артем Далакян, WBA, бокс
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