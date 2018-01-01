Турман может вернуться после травмы боем против Хосесито Лопеса
Кит Турман восстановился после травмы и готов продолжать боксерскую карьеру.
Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBA Кит Турман может провести бой против бывшего претендента на титул чемпиона мира Хосесито Лопеса, сообщает Boxingtalk.
Турман год не проводил боев и неоднократно говорил о желании провести поединок против топового соперника по возвращении.
Бой должен состоятся 19 мая в Бруклине на арене Barclays Center.
Ранее сообщалось, что Турман назвал Ломаченко одним из лучших боксеров мира.
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