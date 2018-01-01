На бой Пулев – Бризил назначили промоутерские торги
IBF назначила торги на 10 апреля.
Руководство IBF назначило промоутерские торги для поединка бывших чемпионов супертяжелого веса Кубрата Пулева и Доминика Бризила.
По информации Boxingnews24, торги запланированы на 10 апреля, но их могут отменить в случае, если команды боксеров договорятся о дате и месте проведения боя раньше.
В поединке Пулев – Бризил определится претендент на титул IBF, владельцем которого сейчас является Энтони Джошуа.
Отметим, что в октябре 2017 года Кубркат Пулев должен был встретиться с Энтони Джошуа, но из-за травмы болгарина соперника британца заменили.
Ранее Пулев сообщал, что все еще хочет встретиться с Энтони Джошуа.
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