Пакьяо – Матиссе: стала известна новая дата боя

Мэнни Пакьяо встретится с Лукасом Матиссе в начале июля.

Экс-чемпион мира в восьми категориях Мэнни Пакьяо вернется в ринг боем против обладателя титула WBA Лукаса Матиссе.

Ранее поединок был назначен на 24 июня, но по информации ESPN он состоится 8 июля бой пройдет в Куала-Лумпуре.

Напомним, Пакьяо расстался со своим тренером Фредди Роучем, а недавно разорвал контракт с промоутером Бобом Арумом.

Ранее сообщалось, что Пакьяо пообещал обсудить бой против Ломаченко с его промоутером.

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