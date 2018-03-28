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Усик может встретиться с Лебедевым, если выиграет Суперсерию

Комментариев: 2
Победитель Суперсерии может потерять титул WBA, если откажется от боя против Дениса Лебедева.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
http://vsenabox.ru

"Чемпион вотпуске" по версии WBA в тяжелом весе Денис Лебедев готов бороться за все титулы, которые выиграет победитель WBSS. Об этом рассказал один из руководителей промоутерской компании Мир бокса Вадим Корнилов.

"На сегодняшний день Денис сохранил титул. Он был отправлен "в отпуск". Хочу прояснить этот момент. По регламенту регулярный чемпион мира по версии WBA должен драться с суперчемпионом. Только суперчемпион может объединять титулы. И поскольку Денис владел этим титулом, но не участвовал в турнире, его попросили принять статус "чемпиона в отпуске" до момента окончания Суперсерии. Турнир закончится, Денис "возвращается из отпуска" и готов встретиться с победителем Суперсерии за все титулы.

WBA специально к этому турниру создала новый титул. Это опять же их инициатива. Для того, чтобы "подтвердить" титул, победитель Суперсерии должен встретиться с Лебедевым. Конечно, победитель Суперсерии может отказаться от боя, но тогда титул WBA он потеряет", - сказал Корнилов в интервью Советскому спорту.

Ранее сообщалось, что Денис Лебедев сделал прогноз на бой Усик - Гассиев.

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Теги: Денис Лебедев, Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, WBSS
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  28.03.2018, 13:53
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  28.03.2018, 12:25
Оценка:  0
гость
ЗАЧЕМ??? Если заячья губа слабее любого из суперсерии?
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