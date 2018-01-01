Украинец может заменить Альвареса в поединке с Головкиным

Сергей Деревянченко назван в числе претендентов на бой 5 мая.

Эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль составил список достойных кандидатов для Геннадия Головкина на случай отмены его реванша с провалившим допинг-тест мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

Самым привлекательным и оправданным во всех смыслах вариантом для Головкина, по мнению Рафаэля, является чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (26-0, 12 KO). Британец владеет последним поясом, которого не хватает GGG для звания абсолютного чемпиона.

Второе место в рейтинге эксперт отдал экс-чемпиону из США Дэниэлу Джейкобсу (33-2, 29 KO), который в марте прошлого года встречался с Головкиным. Американец стал первым на тот моментом соперником Triple-G, который выстоял 12 раундов, но уступил единогласным решением судей.

Также в этот список попали украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 KO), являющийся обязательным претендентом на титул Головкина по линии IBF, и еще один американец экс-чемпион мира в первом среднем весе Деметриус Андраде (25-0, 16 КО).

Ранее Рафаэль выразил мнение, что намеченный на 5 мая поединок Головкина и "Канело" не состоится, поскольку мексиканец будет дисквалифицирован.

Напомним, Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса от боев из-за двух положительных допинг-проб (от 17 и 20 февраля) на запрещенный препарат кленбутерол. Окончательный вердикт по делу мексиканца будет принят 10 апреля.

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