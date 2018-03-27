Сауля Альвареса могут дисквалифицировать на шесть месяцев - эксперт

Геннадий Головкин, вероятно, не проведет бой с Саулем Альваресом 5 мая.

Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль выразил мнение, что намеченный на 5 мая реванш между Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом не состоится в запланированный срок.

"Я твердо верю, что этого боя 5 мая не будет. Мое мнение, основанное на многолетнем опыте, чтении правил и положений Комиссии и разговорах с вовлеченными в процесс людьми

Я считаю, что Альварес будет отстранен как минимум на шесть месяцев и вернуться на ринг он сможет не раньше 17 августа: сроки дисквалификации берут начало со дня положительного допинг-теста.

Мой прогноз: Головкин будет драться с другим соперником либо 5 мая, как надеются GGG и его промоутер Том Леффлер, либо отложит бой на июнь.

Если Головкин выиграет этот бой, то реванш с Альваресом может быть перенесен на уик-энд Дня независимости Мексики в середине сентября, когда они провели свой первый бой. Но это с учетом того, что "Канело" отстранят только на полгода", - написал Рафаэль в своей заметке на сайте ESPN.

Напомним, Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса от боев из-за двух положительных допинг-проб (от 17 и 20 февраля) на запрещенный препарат кленбутерол. Окончательный вердикт по делу мексиканца будет принят 10 апреля.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!