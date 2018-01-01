Россияне не оставляют надежд принять у себя бой Усик – Гассиев

В России надеются, что Москва примет финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS).

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассчитывает, что Москва примет финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Напомним, финальный бой запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.

“Мой долг как руководителя Федерации бокса России – привозить крупнейшие боксерские события в Россию. И я думаю, что мы отлично справились с проведением в феврале полуфинала суперсерии в Сочи.

Считаю, что Москва станет отличной площадкой для проведения грандиозного боксерского мероприятия. Наша задача – привозить в Россию как можно больше боев мирового уровня, даже если среди участников не будет наших боксеров.

Наша страна уже является одной из ведущих в мире бокса, но мы хотим ее сделать страной номер один. А для этого нужны большие боксерские мероприятия здесь, в России“, – цитирует Кремлева пресс-служба ФБР.

Напомним, ранее Усик и Гассиев обменялись репортажами о подготовке к финалу WBSS. На кону финального боя Суперсерии будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

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