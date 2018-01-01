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Россияне не оставляют надежд принять у себя бой Усик – Гассиев

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В России надеются, что Москва примет финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS).
Александр Усик и Мурат Гассиев
Александр Усик и Мурат Гассиев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассчитывает, что Москва примет финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Напомним, финальный бой запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.

“Мой долг как руководителя Федерации бокса России – привозить крупнейшие боксерские события в Россию. И я думаю, что мы отлично справились с проведением в феврале полуфинала суперсерии в Сочи.

Считаю, что Москва станет отличной площадкой для проведения грандиозного боксерского мероприятия. Наша задача – привозить в Россию как можно больше боев мирового уровня, даже если среди участников не будет наших боксеров.

Наша страна уже является одной из ведущих в мире бокса, но мы хотим ее сделать страной номер один. А для этого нужны большие боксерские мероприятия здесь, в России“, – цитирует Кремлева пресс-служба ФБР.

Напомним, ранее Усик и Гассиев обменялись репортажами о подготовке к финалу WBSS. На кону финального боя Суперсерии будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

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Теги: Мурат Гассиев, Александр Усик, место проведения, WBSS, финал, бокс
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