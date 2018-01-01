Украинец Богачук добыл яркую победу в Голливуде

Сергей Богачук продолжает идти без поражений на профиринге.

Украинский проспект Сергей Богачук, выступающий в полусреднем весе, сохранил свой безупречный рекорд (7-0), одержав уверенную победу техническим нокаутом в третьем раунде над американцем Люциусом Джонсоном (4-3-1, 3 КО).

22-летний украинец, который тренируется в лагере Абеля Санчеса, уже в первом раунде размашистым правым хуком отправил соперника на настил ринга. Правда, в этом моменте нокдаун отсчитали Богачуку, который зажал в углу соперника, но пропустил удар и на мгновение повис на канатах ринга. Поднявшись с колена, Богачук провел точный удар, но в этот момент рефери уже бежал останавливать украинца, который скорее был удивлен пропущенным ударом, чем потрясен.

В последующих раундах Богачук продолжил избивать соперника, пока Джонсон не опустил руки в третьем раунде и не стал принимать все удары на себя, вынудив рефери остановить поединок.

Видео боя Богачук - Джонсон будет доступно в ближайшее время

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