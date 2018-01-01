Усик и Гассиев обменялись репортажами о подготовке к финалу WBSS

Украинский боксер бегает по испанскому пляжу, а осетинский боец побывал в холодном Челябинске.

Претенденты на звание абсолютного чемпиона мира по боксу украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев опубликовали видеодневники о своей подготовке к финальному поединку всемирной Суперсерии WBSS, который состоится 11 мая в Саудовской Аравии.

Украинец предпочел снимать себя сам – поэтому его видео сделано в стиле селфи, а Гассиев, похоже, вообще не собирался “светить“ тренировки и поездки, но за него это сделал телеканал, посвященный боксу.

Видеодневник Усика начинается с кадров, как его директор встречает боксера в Испании. По пути в арендованную квартиру они объясняют, почему выбрали эту страну для подготовки – в основном из-за теплого климата и наличия тренировочного зала, которым владеет их знакомый.

Далее Усик делится своей спортивной диетой – например, с утра он ест только йогурт и орешки, пьет чай пуэр. На кадрах мелькают фрагменты тренировок, пробежек по пляжу. Большой кусок видео посвящен походу Усика и его друзей на матч футбольной команды Барселона, где боксер совершенно точно угадывает счет в матче.

Совсем другое впечатление остается от онлайн-дневника осетинского чемпиона Гассиева – с Муратом один день проводит телеканал “Бокс“, группа сопровождает его в поездке в Челябинск. Здесь будущий чемпион когда-то начинал свою карьеру.

В столице Южного Урала российский чемпион проводит мастер-классы для маленьких боксеров, участвует в “Веселых стартах“, чем вдохновляет детей заниматься спортом, а также встречается со своими первыми тренерами.

Напомним, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

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