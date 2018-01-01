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Паркер: В Новую Зеландию вернусь с титулами, пришло мое время

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Джозеф Паркер уверен в своей победе над Энтони Джошуа.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер уверен в своей победе над Энтони Джошуа.

"Чувствую себя готовым, уверенным и опасным. Чувствую себя как никогда лучше, я вернусь в Новую Зеландию с титулами. Пришло мое время. Я молод, быстр и силен. Настраиваюсь на победу, я приехал не за чеком, а за поясами. Делаю это, чтобы войти в историю, а также ради семьи, команды и страны. Джошуа, как и я, находится на пике формы, потому это прекрасное время для нашей встречи. Победитель станет лучшим боксером мира, и здесь не будет места оправданиям.

Не знаю, выиграю нокаутом или по очкам, посмотрим, как будет складываться бой. Но я вернусь домой с нулем в графе поражений, и титулы будут моими, уверен", – цитирует Паркера ресурс Boxingtalk.

Напомним, что поединок Джошуа и Паркера пройдет 31-го марта в Кардиффе. Ранее Паркер заявил, что готовит сюрпризы в поединке с британцем.

Также к вашему вниманию дуэль взглядов Джошуа – Паркер.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Джозеф Паркер, Энтони Джошуа
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