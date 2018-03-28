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Прайсу все равно, как побеждать Поветкина

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Дэвид Прайс настроен на победу в поединке с Александром Поветкиным.
Дэвид Прайс
Дэвид Прайс
ringside24.com

Британец Дэвид Прайс прокомментировал будущий бой против россиянина Александра Поветкина, заявив, что ему все равно, как побеждать оппонента.

"В бою с Поветкиным вы должны увидеть лучшую версию Прайса. Другого пути нет и так и будет. Положив руку на сердце, могу сказать, что подготовка к бою не могла пройти лучше. Знаю, как важен этот поединок, но я настроен выйти на ринг спокойным, знаю, что Поветкин опасен. Мне все равно, как я у него выиграю, но бой должен удивить людей и пройти все 12 раундов.

Большинство думают, что я проиграю тяжелым нокаутом, но большие апсеты случаются, и именно потому я в деле. Для меня важно и то, что меня будет ждать после победы", – приводит слова Прайса ресурс BoxingScene.

Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го мая в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Смотрите также промо видео боя Поветкин – Прайс

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.

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Теги: бокс, Дэвид Прайс, Александр Поветкин
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