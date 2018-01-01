Джошуа: Хочу быть похожим на Мейвезера, а не на Тайсона

Энтони Джошуа рассказал, чем ему импонирует Флойд Мейвезер.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, почему он хочет быть похожим на Флойда Мейвезера, а не на Майка Тайсона.

"Не хочу выглядеть худшим человеком на планете, как было с Тайсоном. Хочу быть похожим на Мейвезера. Он не такой и плохой. Он известен умом, у него отличный боксерский IQ.

Мои цели? Забочусь о себе, потому вы не слышите обо мне так много и не видите повсюду. У меня есть цели, но мое время ограничено, потому и спешу. Дело даже не в титулах, мне интересно бросать вызовы себе, а титулы – лишь приятное дополнение", – приводит слова британца ресурс BoxingScene.

Напомним, что свой следующий бой Энтони Джошуа проведет против Джозефа Паркера. Бой запланирован на 31-е марта и пройдет в Кардиффе.

Ранее Паркер заявил, что готовит сюрпризы в бою с Джошуа. Также к вашему вниманию битва взглядов.

За перипетиями боя вы сможете следить в текстовой онлайн трансляции, которая начнется 1-го апреля в 00:00 по киевскому времени.

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