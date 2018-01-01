Ломаченко – лучший из лучших на данный момент – промоутер

Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о поединке Василия Ломаченко и Хорхе Линареса.

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен в ожидании отличного боя между Василием Ломаченко и Хорхе Линарес, а также заявил, что он большой фанат украинского боксера.

"Хорошая тенденция с проведением действительно крутых поединков в большинстве весовых категорий продолжается крайне привлекательным матчем между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом. Я уже давно большой фанат Ломаченко, и британская публика тоже очень хорошо его знает, поскольку большая часть его карьеры в профи освещалась на нашем ТВ. Как по мне, Ломаченко – лучший из лучших на данный момент.

Линарес тоже хорошо знаком британской публике, в основном по его победам над нашими бойцами в последние три года. Он очень ловкий боец и замечательный представитель нашего спорта. Однако, я думаю, что в случае с грозным украинцем он пытается откусить кусок, который не сможет прожевать. Это должен быть большой бой, и в нем я предвижу большой успех Ломаченко", – приводит слова Уоррена ресурс BoxingScene.

Напомним, что бой Ломаченко и Линареса состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Смотрите также промо к бою Ломаченко – Линарес.

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