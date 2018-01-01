Джошуа - Паркер: видео дуэли взглядов

Энтони Джошуа и Джозеф Паркер устроили взрывоопасную дуэль взглядов.

Чемпион мира по версиям WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа и чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер после пресс-конференции в Кардиффе провели традиционную дуэль взглядов.

В первую очередь бросилась в глаза разница в росте боксеров, но, несмотря на это, Паркер выглядел очень уверенным и "переглядел" соперника. После этого на лице новозеландца пробежала легкая улыбка.

Напомним, поединок Джошуа - Паркер состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы боксеров на успех в данном противостоянии.

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