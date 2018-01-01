Переключиться на мобильную версию

Паркер пообещал сюрпризы в бою с Джошуа

Комментариев: 0
Джозеф Паркер отмечает, что подходит в отличной форме к грядущему поединку.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что тех, кто его недооценивает, ждет большой сюрприз в поединке против Энтони Джошуа.

"Чувствую, что возвращаюсь к тем временам, когда показывал хорошую скорость, много движения и много комбинаций.

Меня все недооценивают и ждут, что я покажу свое обычное выступление... но вас ждет сюрприз", - цитирует Паркера Sky Sports.

Напомним, поединок Джошуа - Паркер состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы боксеров на успех в данном противостоянии.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, бокс, Джозеф Паркер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь