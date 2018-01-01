Паркер пообещал сюрпризы в бою с Джошуа

Джозеф Паркер отмечает, что подходит в отличной форме к грядущему поединку.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что тех, кто его недооценивает, ждет большой сюрприз в поединке против Энтони Джошуа.

"Чувствую, что возвращаюсь к тем временам, когда показывал хорошую скорость, много движения и много комбинаций.

Меня все недооценивают и ждут, что я покажу свое обычное выступление... но вас ждет сюрприз", - цитирует Паркера Sky Sports.

Напомним, поединок Джошуа - Паркер состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы боксеров на успех в данном противостоянии.

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