Паркер пообещал сюрпризы в бою с Джошуа
Джозеф Паркер отмечает, что подходит в отличной форме к грядущему поединку.
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что тех, кто его недооценивает, ждет большой сюрприз в поединке против Энтони Джошуа.
"Чувствую, что возвращаюсь к тем временам, когда показывал хорошую скорость, много движения и много комбинаций.
Меня все недооценивают и ждут, что я покажу свое обычное выступление... но вас ждет сюрприз", - цитирует Паркера Sky Sports.
Напомним, поединок Джошуа - Паркер состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.
Ранее букмекеры оценили шансы боксеров на успех в данном противостоянии.
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