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Британский промоутер: Новым соперником Головкина станет Сондерс

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Фрэнк Уоррен уверен, что Головкин 5 мая проведет большой бой.
Сондерс может заменить Альвареса в поединке с Головкиным
Сондерс может заменить Альвареса в поединке с Головкиным

Британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал боксера, который может заменить Сауля Альвареса в ответном бою против Геннадия Головкина.

"Уверен, что после этой допинг-истории у Альвареса обязательно будут проблемы, поэтому не удивлюсь, если ему не дадут провести поединок с Головкиным.

Однако, никто из организаторов не хочет терять большой вечер бокса, поэтому, скорее всего, новым соперником Геннадия станет Билли Джо Сондерс", – приводит слова Уоррена BoxingScene.

Ранее сообщалось, что мексиканец провалил допинг-тест и теперь его встреча с представителем Казахстана находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что Сондерс назвал Альвареса жуликом и считает, что обнаруженное запрещенное вещество оказалось в организме мексиканца не случайно.

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Теги: Сауль Альварес, Геннадий Головкин, Билли Джо Сондерс
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