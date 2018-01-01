Британский промоутер: Новым соперником Головкина станет Сондерс
Британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал боксера, который может заменить Сауля Альвареса в ответном бою против Геннадия Головкина.
"Уверен, что после этой допинг-истории у Альвареса обязательно будут проблемы, поэтому не удивлюсь, если ему не дадут провести поединок с Головкиным.
Однако, никто из организаторов не хочет терять большой вечер бокса, поэтому, скорее всего, новым соперником Геннадия станет Билли Джо Сондерс", – приводит слова Уоррена BoxingScene.
Ранее сообщалось, что мексиканец провалил допинг-тест и теперь его встреча с представителем Казахстана находится под вопросом.
Ранее сообщалось, что Сондерс назвал Альвареса жуликом и считает, что обнаруженное запрещенное вещество оказалось в организме мексиканца не случайно.
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